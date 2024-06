Stellantis, downgrade di Equita per taglio stime e attesa debole news flow di breve

Equita

Stellantis

(Teleborsa) -ha tagliato lasu, colosso italiano-francese del settore automotive, a "" in quanto gli elementi positivi dell'equity story che ha evidenziato più volte potrebbero venire offuscati dalche si aspetta a breve in particolare per: calo dei volumi e pressione sui prezzi a partire dal secondo semestre; debole performance del primo semestre; contesto macroeconomico che non aiuta a migliorare la visibilità del secondo semestre; nuovi modelli che avranno un contributo positivo a livello di mix, ma principalmente dal prossimo anno.Il broker riduce quindi le(in media fatturato -3%, EBIT adj -7%, adj. net profit -6% e FCF -6%) principalmente a causa di: minori volumi (-4%) sia per il rallentamento mercato, phase-in/phase-out di nuovi modelli e avvio di nuove piattaforme; all'attesa inversione del trend dei prezzi.Le crestano valide, ma in questa fase passano in secondo piano: multipli cheap; cassa netta industriale e FCF visibile, permettendo la conferma di buy-back e dividendi mid-/high-single digit yield; sinergie da fusione sotto la guida del CEO Tavares (che vanta un track record di successo con PSA-Opel).