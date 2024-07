MFE, Equita alza target price e conferma Hold

Equita

(Teleborsa) -ha incrementato ilsuper azione (da 4,1/3,3 euro), confermando la raccomandazione "Hold" su entrambi i titoli.Gli analisti ricordano che MFE ha annunciato che l'advertising 1H24 ha chiuso in crescita del +6,7% a livello consolidato,(+6%). Inoltre, ha annunciato che il mese di giugno è cresciuto del +14% YoY e luglio è atteso proseguire su trend simili.Alla luce delle nuove indicazioni, il broker haFY24 a +4,4% a livello consolidato (da +3,3% prec.), con l'Italia a +4% (da +3%) e la Spagna a +5,5% (da +4%). A livello di EBIT, ha incrementato leggermente le stime del +3% poiché il miglior trend dell'advertising è compensato da minori other revenues."Il titolo negli ultimi 3M è stato il migliore del settore (+40% vs +16%) alla luce di un trend di adv. più sostenuto in Italia ed in Spagna - si legge nella ricerca - Tuttavia, stimiamo undella FTA nel 2H24, ovvero adv. a +3,3% a livello consolidato (Italia +1,5% e Spagna +4,5%), a causa della base confronto sfidante nel 4Q24 (trimestre più importante dell'anno, in Italia il 4Q23 ha chiuso a +8%) e per la".