Safilo, assemblea approva bilancio 2023. Angelo Trocchia confermato AD

(Teleborsa) - L’Assemblea degli Azionisti di Safilo Group, riunitasi in data odierna in unica convocazione, hadella Società e la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione per l’esercizio 2023, prendendo altresì visione del bilancio consolidato.In sessione ordinaria, l’Assemblea degli Azionisti ha altresì approvato la prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti e, in relazione alla, che rimarrà in carica fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026, ha deliberato di mantenere a 10 il numero dei membri e nominato i relativi componenti sulla base delle liste presentate dai soci.In particolare: dalla(società controllata da HAL Holding N.V.), titolare di complessive n. 206.126.958 azioni ordinarie della Società, pari al 49,817% del capitale sociale, sono stati eletti Eugenio Razelli, Angelo Trocchia, Melchert F. Groot, Cinzia Morelli-Verhoog, Ines Mazzilli, Gerben van de Rozenberg, Robert Polet, Katia Buja e Irene Boni. Detta lista ha raccolto 210.416.420 voti, pari al 61,9% del capitale sociale presente in Assemblea.(gestore dei fondi BDL Rempart, BDL Convictions e RBDL), titolare di complessive n. 62.017.088 azioni ordinarie della Società, pari al 14,99% del capitale sociale, è stato eletto Matthieu Brisset. Detta lista ha raccolto 118.968.731 voti, pari al 34,998% del capitale sociale presente in Assemblea.La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta a Eugenio Razelli, primo candidato della lista di maggioranza.Il nuovo Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna per la prima volta subito dopo la nomina da parte dell’Assemblea degli Azionisti intervenuta in data odierna, ha confermato adIl Consiglio di Amministrazione ha infine nominato i componenti del Comitato Controllo e Rischi, del Comitato Sostenibilità, del Comitato per la Remunerazione e le Nomine e del Comitato Operazioni Parti Correlate. In particolare: Ines Mazzilli, Matthieu Brisset e Gerben van de Rozenberg, tutti non esecutivi e i primi due anche indipendenti, sono stati nominati membri del Comitato Controllo e Rischi; gli amministratori Eugenio Razelli, Angelo Trocchia e Katia Buja, e i dirigenti del Gruppo Vladimiro Baldin, Andrea Grassini, Marco Cella e Alberto Macciani, sono stati nominati membri del Comitato Sostenibilità; Cinzia Morelli-Verhoog, Irene Boni e Melchert F. Groot, tutti non esecutivi e i primi due anche indipendenti, sono stati nominati membri del Comitato per la Remunerazione e le Nomine; Ines Mazzilli, Cinzia Morelli-Verhoog e Matthieu Brisset, tutti non esecutivi e indipendenti, sono stati nominati membri del Comitato Operazioni Parti Correlate.