Mid-small cap, valutazioni compresse portano a delisting. Taglio BCE è catalyst positivo

Equita

Salcef

IVS

Saes Getters

(Teleborsa) - I volumi azionari sono diminuiti e i deflussi dai PIR hanno. Le valutazioni delle mid-small cap italiane sono compresse(sconto di circa il 15% rispetto agli indici delle mid-small cap dell'UE). Lo si legge in un report sul tema di, investment bank indipendente quotata su Euronext STAR Milan.Storicamente, i titoli a piccola capitalizzazione hannodi interesse, così come all'inizio dei cicli di taglio. Detto questo, Equita si attende che la BCE tagli presto i tassi di interesse (disavanzi pubblici significativi, economia stagnante dell'Eurozona, BCE "sufficientemente fiduciosa" sulle prospettive di inflazione), azione che dovrebbe fungere daper i titoli a piccola capitalizzazione e i flussi per i mercati azionari.Per vedere un, sarà necessaria anche un'(crescita più forte dell'EPS), mentre gli ostacoli negativi derivanti dai fondi PIR dovrebbero diminuire poiché si prevede una diminuzione dei rimborsi.Le valutazioni compresse delle small-cap (sia in termini assoluti che relativi rispetto agli indici internazionali) hanno spinto ulteriori potenziali, ha scritto. Nel corso del mese di aprile sono state annunciate: i) l'OPA suda parte dell'azionista di riferimento Finhold e Morgan Stanley Infrastructure Partners, ii) l'OPA suda parte di Lavazza e dell'azionista di maggioranza IVS Partecipazioni, iii) l'OPA suda parte di SGG Holding (veicolo delle famiglie Della Porta e Canale, azionisti di maggioranza della società)."Confermiamo la nostrama con un'alla luce dei segnali di stabilizzazione degli indicatori macro in Europa e in attesa del prossimo taglio dei tassi della BCE, che potrebbe orientare flussi soprattutto sulle mid-small caps - afferma l'esperto - Il nostro scenario base prevede una crescita economica modesta ma che non sfocia in una recessione, con le banche centrali che riducono gradualmente i tassi d'interesse reali e/o immettono nuova liquidità nel sistema. Nel nostro portafoglio raccomandato, reinvestiamo la liquidità ottenuta durante il mese dallo stacco dei dividendi".