Alphabet e Microsoft battono il consensus, attesa la reazione a Wall Street

(Teleborsa) - C'è attesa a Wall Street di conoscere la reazione degli investitori per i risultati trimestrali, superiori alle previsioni, delle big techLa società di Redmond ha chiuso il terzo trimestre conin crescita del 17% a 61,9 miliardi di dollari e con unbalzato del 20% a 21,9 miliardi di dollari, pari a 2,94 dollari, superando di 12 centesimi le previsioni degli analisti. A trainare i risultati positivi di Microsoft, è stato ancora una volta il cloud, con icresciuti del 31%, oltre il 28,5% atteso dal consensus.La società che controlla il motore di ricerca, ha registrato nel suo primo trimestreper 80,5 miliardi di dollari, in aumento del 15% rispetto ai 69 miliardi di un anno fa. L'è di 23,6 miliardi, pari a utile per azione (EPS) di 1,89 dollari, superiore agli 1,51 dollari attesi dal mercato. Alphabet ha anche annunciato il suo primoin assoluto di 20 centesimi per azione e il via libera del CdA a unper 70 miliardi di dollari., con il titolo che vola nell’ After Hours. I risultati finanziari per il primo trimestre del 2024 dimostrano una, con entrate totali di 80,5 miliardi di dollari, segnando un aumento del 15% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente" - sottolinea- spiegando che "questo tasso di crescita annuale del 15% o superiore era mancato in tutti i trimestri dello scorso anno, con l’ultimo dato che aveva registrato un incremento simile o superiore risalente al primo trimestre del 2022. La crescita è stata sostenuta principalmente dalle prestazioni solide nei segmenti di Search, YouTube e Cloud, tutti settori in cui Alphabet continua a innovare ed espandersi".Durante la conference call, continua l'esperto, "l'attenzione si è concentrata per lo più su come lstia trasformando i servizi core dell'azienda, migliorando non solo l'efficienza operativa ma anche l'esperienza utente. L'introduzione di modelli AI avanzati, come Gemini 1.5 Pro, evidenzia l'ambizione di Alphabet di rimanere al passo con le rapide evoluzioni tecnologiche e di consolidare la sua leadership nel settore".A coronare la trimestrale, aggiunge, "l'introduzione del, che riflette un cambio di rotta delle Big Tech dopo l’annuncio di Meta dello scorso trimestre. L'annuncio di Alphabet Inc. di avviare un programma di dividendi e di estendere il suo piano di riacquisto azionario rappresenta una svolta significativa nella strategia di gestione del capitale dell'azienda. Con il pagamento di un dividendo trimestrale di 0,20 dollari per azione, Alphabet si impegna a restituire valore agli azionisti in modo diretto e continuativo, segnando un passaggio importante nella sua politica di allocazione del capitale. Parallelamente, l'approvazione di un nuovo piano di riacquisto di azioni del valore di 70 miliardi dimostra la volontà dell'azienda di continuare a investire in se stessa, nonostante il titolo viaggi su massimi storici, evidenziando una forte convinzione nel valore intrinseco delle sue azioni e nel potenziale di crescita a lungo termine"., forte di una crescita degli utili del 20%. La società ha, dimostrando una volta di più la- afferma Gabriel Debach. Con un aumento dei ricavi totali del 17%, arrivando a $61,9 miliardi, e un incremento del 23% del reddito operativo, che ha raggiunto i $27,6 miliardi, Microsoft dimostra la solidità delle sue operazioni e la sua abilità nel capitalizzare su tendenze di mercato cruciali. Il settore Microsoft Cloud ha continuato a essere un punto di forza per l'azienda, generando $26,7 miliardi e rappresentando una crescita del 21%. Questa crescita è stata sostenuta principalmente dall'espansione di Azure, che ha visto un incremento impressionante del 31% nei ricavi, sottolineando la crescente dipendenza del mercato sulle soluzioni cloud di Microsoft e la sua posizione leader nell'offerta di servizi cloud scalabili e sicuri".Durante la conference call, "l'amministratore delegato Satya Nadella ha enfatizzato il ruolo trasformativo dell'intelligenza artificiale, con particolare riferimento a come oltre il 65% delle aziende Fortune 500 stia utilizzando il servizio Azure OpenAI. Questo dimostra non solo l'adozione dell'IA nelle operazioni aziendali standard ma anche il potenziale di Microsoft di guidare l'innovazione in questo ambito"., creando un vento in poppa per il settore dei semiconduttori legati al settore", conclude l'esperto.