In rialzo la Borsa di New York trascinata dai titoli megacap growth

(Teleborsa) -, con le trimestrali migliori delle attese di(controllante di Google) eche hanno sollevato i, mentre gli investitori si trovano a valutare dati macroeconomici che potrebbero avere un impatto sulle prossime scelte della Federal Reserve. Prima dell'apertura del mercato è emerso che l'indice dei prezzi della spesa per consumi personali () è aumentato dello 0,3% a marzo su base mensile e del 2,7% su base annuale (contro le aspettative del 2,6%); ilè aumentato del 2,8% su base annuale, più del +2,6% atteso.Tra le maggiori società che hanno rilasciato i, malenonostante abbia alzato la guidance sugli utili per l'intero anno, affondache ha fornito previsioni deludenti per il periodo attuale, scendonoche hanno registrato un calo degli utili nei primi tre mesi dell'anno.Guardando ai, ilsale dello 0,53% a 38.288 punti; sulla stessa linea, performance positiva per l', che continua la giornata in aumento dell'1,17% rispetto alla chiusura della seduta precedente. Effervescente il(+1,76%); sulla stessa tendenza, ottima la prestazione dell'(+1,57%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i(+4,42%),(+2,08%) e(+1,80%). Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,20%) e(-0,82%).del Dow Jones,(+3,56%),(+2,35%),(+1,77%) e(+1,61%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -9,64%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,21%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,68%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,58%.(+10,38%),(+10,05%),(+5,54%) e(+4,73%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -9,64%. In perdita, che scende del 9,16%. Pesante, che segna una discesa di ben -7,96 punti percentuali. Seduta negativa per, che scende del 6,47%.