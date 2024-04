Wall Street positiva in scia alle trimestrali di Alphabet e Microsoft

Alphabet

Microsoft

AbbVie

Exxon Mobil

Chevron

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

(Teleborsa) -, con le trimestrali migliori delle attese di(controllante di Google) eche hanno sollevato i, mentre gli investitori si trovano a valutare dati macroeconomici che potrebbero avere un impatto sulle prossime scelte della Federal Reserve.Prima dell'apertura del mercato è emerso che l'indice dei prezzi della spesa per consumi personali () è aumentato dello 0,3% a marzo su base mensile e del 2,7% su base annuale (contro le aspettative del 2,6%); ilè aumentato del 2,8% su base annuale, più del +2,6% atteso.Ieri è emerso che, secondo la prima stima del PIL, l'nel primo trimestre del 2024 è cresciuta dell'1,6% t/t, il ritmo più basso degli ultimi due anni e inferiore alle previsioni di consenso.Secondo il FedWatch Tool del CME, gli operatori vedono unadel 33% per una luglio, in calo rispetto al 43% di una settimana fa.Sempre sul fronte delle banche centrali, stamattina la(BoJ) ha mantenuto fermi i tassi di interesse e ha lasciato invariato il programma di acquisto titoli, in linea con le attese.Tra le maggiori società che hanno rilasciato iha alzato la guidance sugli utili per l'intero anno, Intel ha fornito previsioni poco brillanti per il periodo attuale, mentre i due colossi energeticihanno registrato un calo degli utili nei primi tre mesi dell'anno.Guardando ai, ilsi attesta a 38.121 punti, mentre, al contrario, l'mostra un buon rialzo, avanzando a 5.082 punti (+0,72%). Positivo il(+0,97%); come pure, in denaro l'(+0,97%).