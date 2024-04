Assobalneari "Necessario andare avanti con la mappatura delle spiagge"

(Teleborsa) - "È necessario che si vada avanti con larealizzata dal governo e si arrivi con urgenza all'approvazione di un decreto legge prima che prenda il via la stagione turistica". Questa la richiestaLa mappatura delle spiagge consegnata alla Commissione Europea "evidenzia chee pone le basi per una maggiore competizione, valorizzando vaste aree a potenziale vocazione turistica del Paese ancora libere", si legge in una nota."Abbiamo fiducia nelle istituzioni italiane e siamo convinti che la mappatura realizzata dal nostro Governo sia lo strumento per raggiungere gli obiettivi economici proposti dalla Direttiva Bolkestein. Siamo convinti della forza dell'oggettività dei dati in essa contenuti e, già nel corso del tavolo tecnico, ne abbiamo ribadito la validità e richiesto al contempo che vengano integrati anche i dati relativi alle coste lacuali e fluviali. Sottolineiamo il nostro disappunto per l'orientamento della Commissione europea, la quale vuole spingere per una mappatura qualitativa che vada a considerare le zone di maggior pregio che i balneari hanno costruito nel corso di generazioni, consegnandole alle multinazionali e ai grandi Gruppi finanziari. Sottolineiamoche, invece, parla di mappatura quantitativa", commentano i presidenti di Assobalneari Italia aderente a Federturismo Confindustria e La Base Balneare con Donnedamare.La mappatura realizzata dal Governo italiano e frutto del lavoro di nove ministeri italiani "attraverso la creazione di nuovi insediamenti balneari che possano essere motore di nuova occupazione, nuovo sviluppo economico, maggiore tutela ambientale e sicurezza", prosegue la nota. "Chiediamo al Governo che la, prima dell'avvio della stagione turistica. è fondamentale che vengache operano con costanza per la riqualificazione di aree abbandonate e la preservazione delle coste, contrastando il degrado ambientale, tutelando il paesaggio marino e permettendo ai turisti di godere appieno e in sicurezza delle bellezze dei nostri mari", concludono i presidenti di Assobalneari Italia aderente a Federturismo Confindustria e La Base Balneare con Donnedamare.