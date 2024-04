Balneari, Consiglio di DStato conferma stop concessioni a fine 2023

(Teleborsa) - Doccia fredda dalche conferma lae di conseguenza dispone unoal 31 dicembre del 2024 disposte dagli enti locali.Nella sentenza della VII sezione, pronunciata il 12 marzo scorso e pubblicata oggi, si fa riferimento "del 20 aprile 2023 ed alla giurisprudenza europea, per dareche consenta di assegnare la concessione con metodi concorrenziali.I giudici hanno cosipresentato dal proprietario dinel 2023,che lacome sostenuto al governo nella mappatura fatta e inviata a Bruxelles e portata a motivo della mancata applicazione della direttiva Bolkenstein."Siamo sgomenti per l'ennesima sentenza del Consiglio di Stato che non rispetta neppure la legge Draghi sui termini del 2024 in attesa di una riforma del settore balneare ormai attesa", afferma, dicendosi "contrario ai tribunali che fanno le norme sostituendosi al Parlamento e intervenendo anche sui principi eurounitari" e preoccupato per la "situazione di caos che il nostro Paese non può certo permettersi a stagione avviata".