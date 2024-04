doValue: Alessandro Rivera nuovo presidente, Manuela Franchi confermata AD

doValue

(Teleborsa) - L'di, quotata su Euronext Milan e attiva nella gestione e nel recupero di crediti deteriorati, hadell'esercizio 2023 e, che è composto da: 1) Alessandro Rivera - tratto dalla Lista n.1, 2) Manuela Franchi - tratta dalla Lista n. 1 3) Elena Lieskovska - tratta dalla Lista n. 1, 4) Costantine Michael (Dean) Dakolias - tratto dalla Lista n.1, 5) Francesco Colasanti - tratto dalla Lista n.1, 6) James Corcoran - tratto dalla Lista n.1, 7) Fotini Ioannou - tratta dalla Lista n.1, 8) Camilla Cionini Visani - tratta dalla Lista n.1, 9) Cristina Alba Ochoa - tratta dalla Lista n.1, 10) Isabella De Michelis Di Slonghello - tratta dalla Lista n.1, 11) Giuseppe Pisani - tratto dalla Lista n.2.I soci hanno anche: nominato il Collegio Sindacale; approvato la relazione sulla politica in materia di remunerazione per il periodo 2024-2026 e sui compensi corrisposti per l'anno 2023; approvato il piano incentivante relativo al ciclo 2024-2026 del LTIP 2022-2024 dei Compensi basati su strumenti finanziari; conferita una nuova autorizzazione all'acquisto diincludendo la possibilità di realizzarlo tramite un'; conferito incarico di revisione legale dei conti a KPMG.Il neoeletto CdA ha poi nominatodel Consiglio di Amministrazione e, confermando tutti i poteri e le deleghe a quest'ultima già attribuiti con delibera del Consiglio di Amministrazione nel corso del precedente incarico.