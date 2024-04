OPA Unipolsai, risultati provvisori: Unipol al 94,9% del capitale

UnipolSai Assicurazioni

(Teleborsa) - In merito all'offerta pubblica di acquisto () volontaria promossa sulla totalità delle azioni ordinarie diha comunicato che la riapertura dei termini del periodo di adesione non avrà luogo e si sonoSulla base dei risultati provvisori comunicati da, in qualità di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, al termine del periodo di adesione risultanocomplessive 274.957.646 azioni, rappresentative di circa ile pari al 65,656% delle azioni oggetto dell'offerta.Pertanto, tenuto conto delle azioni portate in adesione, delle 179.631 azioni proprie (pari allo 0,006% del capitale), e delle 2.410.749.524 azioni già di titolarità dell'offerente (pari all'85,194% del capitale sociale), l'offerente verrà a2.685.886.801 azioni, pari alIll'offerentea ciascun aderente un corrispettivo in contanti pari a 2,7 euro cum dividendo per ciascuna azione portata in adesione, a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali azioni a favore dell'offerente.