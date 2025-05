ANIE Confindustria, partnership con Zest per trovare startup dell'elettrotecnica ed elettronica

Zest

(Teleborsa) - In occasione dell'80° anniversario dalla sua fondazione,, un progetto innovativo che segna l'avvio di una nuova alleanza strategica tra il sistema associativo e il mondo delle startup. Il progetto nasce dalla collaborazione con, società quotata su Euronext Milan e nata dalla fusione di Digital Magics e LVenture Group.ANIE FutureSight punta a valorizzare le startup più promettenti attive inavanzata e la trasformazione digitale. ANIE Confindustria, che rappresenta le imprese elettrotecniche ed elettroniche italiane, agirà come ponte tra il sistema industriale consolidato e l'ecosistema delle startup, promuovendo un modello di innovazione collaborativa capace di creare sinergie concrete tra imprese e nuove tecnologie.La prima iniziativa del progetto è un, pensato per individuare e avvicinare le startup alle imprese socie di ANIE, facilitando possibili collaborazioni. Zest, anche in forza dell'esperienza e know-how maturato nell'ambito del programma di accelerazione Magic Spectrum - acceleratore della Rete Nazionale di CDP Venture Capital - ha selezionato nella prima fase svoltasi nel mese di aprile 40 startup. In una seconda fase sono state identificate, da parte di un Comitato interno di ANIE, le 10 start up più promettenti nel quadro delle aree applicative dei settori ANIE. Infine, nella terza fase, le startup selezionate presenteranno i propri progetti in due sessioni online, in programma per il 29 maggio e il 4 giugno 2025. Gli incontri saranno aperti alle oltre 1.100 imprese associate, che avranno l'opportunità di votare le startup più interessanti. Le tre finaliste verranno proclamate il 18 giugno 2025, in occasione dell'evento celebrativo per gli 80 anni di ANIE.Le, con l'opportunità di avviare iniziative strutturate di confronto, co-progettazione e validazione delle proprie soluzioni, per rispondere concretamente alle esigenze delle filiere industriali."Il progetto con Zest nasce con un obiettivo preciso: mettere in connessione l'energia e il talento delle giovani imprese con l'esperienza, le competenze e la solidità del nostro tessuto industriale - spiega- La collaborazione con Zest ci consente di intercettare idee ad alto potenziale e di trasformarle in soluzioni concrete, capaci di rispondere alle esigenze reali dei nostri soci"."Con ANIE FutureSight, il nostro ruolo di abilitatore industriale si concretizza in un'iniziativa che dà voce e spazio a tecnologie strategiche - ha affermatodi Zest - Questa sinergia rafforza l'ecosistema nazionale dell'innovazione, stimola il dialogo tra generazioni imprenditoriali e accelera la transizione tecnologica del paese".