Emak, assemblea approva bilancio 2023 e dividendo di 0,045 euro

Emak

(Teleborsa) - L'di, azienda quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei settori dell'outdoor power equipment, delle pompe e del water jetting, ha approvato ile deliberato la distribuzione di unper azione (cedola n. 26) per ogni azione in circolazione alla data di stacco cedola. Il dividendo sarà messo in pagamento il giorno 5 giugno 2024, con data stacco 3 giugno 2024, e record date 4 giugno 2024.Approvate la prima e la seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; autorizzati l'acquisto e la disposizione di