Seri Industrial, Intermonte alza target price e conferma Buy

Intermonte

Seri Industrial

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (da 7,0 euro) ilsu, società quotata su Euronext Milan e operante nel settore della materie plastiche e degli accumulatori elettrici, e ha confermato ila "". Gli analisti scrivono che i risultati del secondo semestre 2023 hanno mostrato un EBITDA migliore delle attese e un debito netto peggiore.Nel complesso, il broker hadi EPS, poiché stime di EBITDA più elevate per il progetto T1 sono compensate da maggiori D&A dovuti all'aumento del CapEx."Il 2023 è stato un anno di progresso per Seri: avviata la produzione di batterie al litio al T1; i problemi emersi che hanno impedito il raggiungimento degli obiettivi iniziali sembrano essere stati risolti; è stata sbloccata l'ultima parte dei contributi T2; il business così com'è ha ottenuto risultati migliori del previsto - si legge nella ricerca -, pur essendo consapevoli che la. Le priorità chiave sono: aumentare la produzione e raggiungere la piena capacità per il T1 e avviare la fase di investimenti per il T2".