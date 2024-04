ABC Company, assemblea approva bilancio e nomina nuovo CdA

ABC Company

(Teleborsa) - L'di, veicolo di permanent capital quotato sul segmento professionale di Euronext Growth Milan, ha approvato ildi esercizio al 31 dicembre 2023 e autorizzato il Consiglio di Amministrazione a procedere ad operazioni di acquisto e vendita di azioni proprie.I soci hanno anche il, composto da 7 membri che resteranno in carica fino all’assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2026. Il Consiglio di Amministrazione risulta composto da:, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione;, in qualità di amministratore delegato; Mattia Ravizza, in qualità di amministratore; Marco Ruini, in qualità di amministratore con deleghe; Lisa Vascellari Dal Fiol, in qualità di amministratore indipendente e lead independent director; Claudio Bulgarelli, in qualità di amministratore indipendente; Alessandro Squeri, in qualità di amministratore indipendente.In sede straordinaria, ha approvato le proposte di modifica dello statuto sociale e attribuito al Consiglio di Amministrazione la delega adfino a 50 milioni di euro e adfino a 50 milioni di euro.