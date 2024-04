Cy4Gate, assemblea approva bilancio 2023 e copre la perdita

Cy4Gate

(Teleborsa) - L'di, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel mercato cyber intelligence e security, ha approvato ilal 31 dicembree deliberato di coprire la perdita di esercizio di 11.104.148 euro con gli utili a nuovo.I soci hanno anche provveduto, su proposta del Consiglio di Amministrazione, a nominare- già cooptato in data26 luglio 2023 a seguito delle dimissioni di Enrico Peruzzi e della rinuncia alla carica di amministratore dei candidati non eletti appartenenti alla lista di provenienza di Peruzzi - quale nuovo, che resterà in carica fino alla scadenza del mandato dell'attuale CdA.