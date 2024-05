Lemon Sistemi, assemblea approva bilancio 2023 e destinazione utile

Lemon Sistemi

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione, fornitura e posa di impianti fotovoltaici, termoidraulici, di accumulo e della progettazione di soluzioni per l'efficientamento energetico, ha approvato ile approvato la proposta di destinazione dell'utile netto dell'esercizio, pari a 1.537.289 euro, a utili portati a nuovo.I soci, a seguito della nomina addi, intervenuta per cooptazione con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 gennaio 2024, hano approvato la nomina dello stesso Pianaroli fino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 (in linea con gli altri membri del Consiglio di Amministrazione).