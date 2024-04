Askoll EVA, Luca Bolcati nuovo AD e Investor Relator

Askoll EVA

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato della mobilità sostenibile, hacon effetto a partire dalla data di oggi. Il CdA ha inoltre nominato Bolcati quale Investor Relator della società.La nomina di Luca Bolcati rappresenta unaper Askoll EVA che potrà beneficiare delle solide competenze e dell’ampia esperienza del nuovo amministratore delegato, accumulata in quasi 40 anni di lavoro, per espandere il business e intraprendere un significato percorso di crescita, si legge in una nota.Luca Bolcati prende il posto di, che non è stato riconfermato in CdA dal maggiore azionista della società. Non è chiaro se Nanni rimarrà in società e in che ruolo.Bolcati, dove ricopriva il ruolo di Direttore Generale e Direttore Commerciale. Precedentemente è stato Presidente e General Manager di Taco Comfort Solutions, guidando con successo l'acquisizione e l'integrazione di aziende europee e promuovendo lo sviluppo e l'espansione del business in Europa.Prima di questo, ha trascorsodi Askoll EVA. Ha iniziato come Sales Manager OEM nel 1986, avanzando fino a diventare General Manager di Askoll Tre dal 1990 al 1996, portandola a un fatturato di 15 milioni di euro, partendo da una realtà appena nata. Successivamente, ha ricoperto il ruolo di Direttore Operativo di Askoll Holding dal 1996 al 2008, guidando l'ottimizzazione dei processi produttivi e l'espansione in nuovi mercati come America Latina e Brasile. Come Vicepresidente delle Operazioni Globali dal 2008 al 2015, ha gestito l'apertura di uno stabilimento in Messico e guidato acquisizioni chiave.