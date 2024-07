Simone investe in nuovo impianto di stampa digitale con agevolazioni ZES e 4.0

Simone

(Teleborsa) -, società attiva nel campo dell'editoria quotata su Euronext Growth Milan, ha presentatofiscali previste nel contesto della Zona Economica Speciale () e dal Decreto Transizione. La società investirà 2,5 milioni di euro per un, di cui 2,3 agevolabili sia a fini ZES che 4.0. Il nuovo impianto sarà finanziato da un’operazione di leasing e sarà completato entro il 15 novembre 2024, si legge in una nota.L'operazione consentirà un incremento notevole della capacità produttiva dell'impianto interno per lee consentirà la pubblicazione di volumi che, a causa delle tirature limitate, non sono più commercializzati."Abbiamo deciso di cogliere le opportunità offerte oggi dalle norme ZES e 4.0, per proseguire verso il nostro percorso di innovazione digitale sostenibile e- afferma l'- Le pubblicazioni giuridiche e per concorsi richiedono tirature sempre più ridotte ma molto più frequenti: ciò richiede sistemi di stampa digitale avanzati in grado di assecondare questa esigenza. Non solo saremo in grado di ampliare la nostra offerta con prodotti sempre più aggiornati, ma riusciremo a produrre in modo sempre più efficiente e sostenibile, limitando le scorte di magazzino e il rischio di resi".