Circle, completato nuovo ABB su 1,2% del capitale. Sottoscritto da investitore estero

Circle

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'analisi e nello sviluppo di prodotti per l'innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, haDopo il lancio e chiusura di un primo Accelerated Bookbuilding conclusosi in data 27 giugno (con l'ingresso di Eiffel Investment Group), nel secondo ABB, avviato in data odierna, l'Aumento di Capitale Riservato è stato sottoscritto per ulteriori complessive 55.770 nuove azioni ordinarie, corrispondenti a circa l', per un controvalore complessivo pari a 395.967 euro.Le nuove azioni sono state sottoscritte da un, si legge in una nota, che non lo nomina.Le azioni di nuova emissione sono state collocate ad un, a sconto dell'8,5% rispetto alla chiusura odierna e a premio rispetto alla media ponderata del valore di mercato delle azioni nei 180 giorni di Borsa aperta antecedenti."Siamoe onorati della fiducia che questo ulteriore importante investitore istituzionale internazionale ha dimostrato scegliendo di investire in Circle - ha commentato l'- La chiusura di questa operazione, unitamente a quanto realizzato lo scorso 27 giugno, ha consentito una totale soddisfazione dell'importo previsto e ci permetterà di accelerare ulteriormente la strategia di crescita per vie esterne e di perseguire in modo efficace e rapido gli obiettivi recentemente condivisi del Piano "Connect 4 Agile Growth".Ilè pari ora a circa il 47,91%.