Tessellis-GO internet, proroga al 31 maggio per condizioni dell'accordo di investimento

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Milan e nato dalla fusione tra Linkem Retail e Tiscali, OpNet, azionista di controllo di Tessellis, e, società attiva nel campo delle telecomunicazioni e quotata su Euronext Growth Milan, hannoil termine per l'avveramento (o la rinuncia a cura di Tessellis) delle condizioni sospensive cui è soggettosottoscritto il 30 novembre 2023 per la realizzazione di una complessiva operazione di investimento di Tessellis in Go Internet.Le società sottolineano chesospensive, tra cui l'autorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi della normativa in materia di golden power.Ad esito dell'avveramento o dell'eventuale rinuncia delle condizioni sospensive residue e del perfezionamento della sottoscrizione dell'Aumento di Capitale Riservato - che si prevede determini l'acquisizione indiretta da parte di Tessellis di una partecipazione superiore alla soglia del 30% nel capitale sociale di Go Internet - si verificheranno i presupposti per la successiva promozione di un'sulle azioni Go Internet.