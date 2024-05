Tessellis, nel 2023 ricavi a 234 milioni

Tessellis

(Teleborsa) - L’esercizio 2023 si chiude per il Gruppocon ricavi ed altri proventi complessivi per 233,9 milioni di Euro ed un EBITDA ) di 34,7 milioni di Euro.L’EBITDA, pari al 15% dei ricavi, include i costi direttamente connessi alla generazione dei ricavi per 126,3 milioni di Euro, costi operativi indiretti per 67,3 milioni di Euro e svalutazione crediti per 5,6 milioni di EuroAl 31 dicembre 2023, il Gruppo Tessellis può contare su disponibilità liquide per 7,7 milioni di Euro, mentrenetto alla stessa data risulta negativo per 85,1 milioni di Euro, in miglioramento rispetto all’esercizio 2022, quando l’indebitamentofinanziario netto risultava negativo per 97,7 milioni di Euro.Il Risultato netto è negativo per 62,2 milioni di Euro (-36,9 milioni di Euro nel periodo agostodicembre 2022)."Continueremo ad impegnarci per raggiungere gli obiettivi del nostro piano industriale enel 2026”, ha dichiarato