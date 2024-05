Dal lavoro al Mezzogiorno: Meloni presenta le misure per la crescita e l'occupazione

(Teleborsa) - "Abbiamo deciso dinell'unico modo che conosciamo:e, in particolare, a quegli italiani che ogni giorno si rimboccano le maniche e con il proprio lavoro contribuiscono alla ricchezza della nostra Nazione". E' quanto affermato, in una diretta Facebook, laRicordando che il primo maggio dello scorso anno il governo era intervenuto per sostenere i lavoratori con un, volto a contrastare anche gli effetti dell'inflazione sul potere d'acquisto, la Premier ha ripercorso, che ha voluto, dapprima,per tutto il 2024 con la legge di Bilancio e poi, con una serie di altri provvedimenti, ridurre gli, azzerare fino a 3mila euro i contributi a carico delledipendenti con due figli a carico, la detassazione dei, l'innalzamento della soglia di tassazione dei, ma anche l'aumento delle, ha affermato Meloni, spiegando che come è avvenuto lo scorso anno, "anche in vista questo primo maggio abbiamo scelto di. Abbiamo approvato un decreto che ci permetterà dia tutte queste misure, un altro provvedimento, grazie al quale a gennaio 2025 potremo erogaredei lavoratori dipendenti"."Nell'ultimo Consiglio dei ministri abbiamo approvato, molto corposo,, cioè quelle politiche che servono a combatterei divari, le disparità tra i territori, e che punta a spendere nel modo migliore le risorse europee e nazionali". "Parliamo di circa" - ha spiegato Meloni - con "l'obiettivo di, a partire da quello infrastrutturale,". Di qui, la decisione di "destinare al Sud il 40% dei fondi pluriennali per gli investimenti"."Con questo decreto ci occupiamo ancora di lavoro e lo facciamo con unche, nell'ambito di un programma che, vuole creare nuova occupazione, soprattutto nel Mezzogiorno"."La principale di queste misure èper due anni se si assumono, che non hanno mai avuto contratti a tempo indeterminato, a patto che vengano assunti con contratto stabile", spiega la Premier, chiarendo "se assumi un giovane a tempo indeterminato, per due anni allo Stato non devi nulla nel limite di 500 euro al mese". "L'esonero vale in tutta Italia - ha proseguito -, però, il provvedimentoche sono disoccupati da almeno 2 anni. La decontribuzione vale per le donne, a prescindere dall'età, su tutto il territorio nazionale, con maggiore accessibilità al beneficio per le donne che vivono nelle regioni del Mezzogiorno".Meloni ha poi sottolineato che si prevedono anchee, nell'ottica di incentivare la crescita del Mezzogiorno, ilcon una dotazione di"Questo provvedimento è unaa chi dice che a questo governo non starebbe a cuore il. E' l'esatto contrario,, ma di di lavoro e di sviluppo, dimostrando finalmente il suo valore".