Philips, Moody's migliora outlook a stabile e conferma rating Baa1

(Teleborsa) -ha confermato ilsu, multinazionale olandese attiva nel campo elettronico e delle tecnologie per la salute, a "". L'è passato da negativo a"Il cambio di outlook a stabile da negativo riflette inel migliorare le proprie prestazioni operative con una crescita continua delle vendite e un miglioramento della redditività dal 2022 e la risoluzione quasi finale del programma di richiamo di Respironics e delle relative azioni legali", afferma Dirk Goedde, lead analyst di Moody's per Philips."La società ha migliorato la sua generazione dinel corso del 2023 sulla scia dell'aumento dei margini e di una migliore gestione del capitale circolante e dovrebbe quindi essere in grado di pagare l'accordo limitato di 1,1 miliardi di dollari negli Stati Uniti dalla sua posizione di liquidità nel 2025", ha aggiunto.