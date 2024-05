Stellantis, Barclays taglia target price e conferma Overweight

Barclays

(Teleborsa) -ha diminuito aper azione (dai precedenti 28,50 euro, -16%) ilsu, uno dei principali costruttori automobilistici al mondo, confermando lasul titolo a, dopo i conti deludenti del primo trimestre 2024 e il tracollo in Borsa nella giornata di martedì.Gli analisti riconoscono che la situazione sembra addirittura peggiore rispetto alle loro precedenti stime, già ben al di sotto del consenso. In particolare, le, al -10% nel primo trimestre e -26% in aprile, aggiungendosi alle preoccupazioni di lunga data del mercato riguardo alle scorte molto elevate negli Stati Uniti. E infatti la CFO Natalie Knight ha respinto le domande su una riduzione delle scorte statunitensi a breve termine nella call con gli analisti, e ha invece suggerito che gli stocks statunitensi dovrebbero continuare a salire in linea con le spedizioni (e i dati di aprile lo suggeriscono in effetti).Barclays evidenzia che il crollo del titolo di Stellantis (-10% in una seduta) è accaduto in un, quando anchehanno deluso le aspettative del mercato sui rispettivi risultati del primo trimestre. Quindi, dopo una forte performance relativa e assoluta di Stellantis nel 2023 e da inizio anno, e undato 1) il solido track record di esecuzione, 2) CEO molto popolare, 3) governance relativamente pulita, 4) forti dati finanziari, 5) forte TSR , 6) assenza di esposizione alla Cina e 7) massima esposizione degli OEM europei al pool di profitti probabilmente più desiderabile e meno perturbabile costituito dai SUV e dai pick-up statunitensi, "la caduta in disgrazia è stata molto dura e - a nostro avviso - troppo severa", si legge nella ricerca.La banca d'affari ha, partendo da una posizione già ben al di sotto del consenso. Pertanto, con una quota di mercato inferiore e ipotesi di prezzo più negative, le nuove stime sembrano ora chiaramente meno rischiose e ben allineate con le linee guida aggiornate di Stellantis."Riconosciamo il sostanziale sconvolgimento dello slancio e il cambiamento del sentiment - e siamo d'accordo che ciò fosse parzialmente giustificato - ma ora consideriamo iper impegnarci nuovamente nella storia - che conserva molte qualità strutturali desiderabili come delineato sopra (nonostante una transizione più ampia del previsto nel 2024)".