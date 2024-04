Stellantis, ricavi in calo nel primo trimestre. Titolo scivola

Stellantis

(Teleborsa) - Si muove verso il basso, con una flessione dell'1,79% dopo aver annunciato, prima dell'avvio del mercato, di aver chiuso il primo trimestre dell'anno con un calo dei ricavi e delle consegne del 12% e del 10%.La CFO del gruppo, Nathalie Knight, ha confermato gli obiettivi del 2024 e ha detto di aspettarsi un miglioramento dei ricavi e della redditività nel secondo semestre anche grazie al lancio di nuovi prodotti.Dividendo ordinario di 1,55 euro per azione (in aumento del 16% rispetto all’anno precedente) approvato dall’Assemblea degli azionisti con data di pagamento 3 maggio 2024.Quanto all'outlook, l’Azienda "ribadisce l'impegno minimo di ottenere un margine di utile operativo rettificato (AOI) a due cifre nel 2024,nonché un flusso di cassa industriale netto positivo nonostante le incertezze macroeconomiche".Lo scenario su base settimanale dellarileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Il quadro di medio periodo diribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 23,03 Euro. Primo supporto individuato a 22,58. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 23,49.