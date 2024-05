YOLO, IBL Banca raggiunge soglia rilevante 5% dopo aumento

YOLO Group

(Teleborsa) -, uno dei principali operatori nel mercato insurtech italiano di servizi assicurativi digitali, quotato su Euronext Growth Milan, ha ricevuto in data 2 maggio 2024 da(IBL Banca), comunicazione di avvenuto raggiungimento dellasociale.In particolare, il cambiamento sostanziale della partecipazione e` avvenuto in data 24 aprile 2024 a seguito della partecipazione da parte di IBL Banca all’operazione di aumento di capitale annunciata dalla Società in data 3 aprile 2024 e tuttora in corso di completamento; il cambiamento sostanziale coincide anche con l'ingresso nel capitale della Società da parte di IBL Banca.del capitale sociale di YOLO.L'operazione di aumento di capitale, si precisa in una nota, e` tuttora in corso e i diritti inoptati che danno diritto alla sottoscrizione di massime n. 1.348.759 Nuove Azioni saranno offerti in Borsa da YOLO, per il tramite di MIT SIM, nelle sedute del 6 e 7 maggio 2024, salvo chiusura anticipata dell’offerta in caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati.Nell’ambito dell’Offerta in Borsa, i Diritti Inoptati saranno offerti sul mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con codice ISIN IT0005591091.I Diritti Inoptati attribuiscono il diritto alla sottoscrizione delle Nuove Azioni al prezzo unitario di Euro 1,797, di cui Euro 0,01 da imputarsi a capitale ed Euro 1,787 da imputarsi a sovrapprezzo, nel rapporto di 47 Nuove Azioni ogni 100 Diritti Inoptati acquistati.