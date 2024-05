Caltagirone: assemblea approva risultati 2023, dividendo e nomina CdA

Caltagirone

(Teleborsa) - L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di, hache si è chiuso, a livello consolidato, con ricavi complessivi per 1,99 miliardi di euro (invariato rispetto al 2022). Il Margine operativo lordo è stato positivo per 430,5 milioni di euro (349,3 milioni di euro nel 2022). Il Risultato netto è stato pari a 261,6 milioni di euro (217,4 milioni di euro nel 2022). Il Risultato di Gruppo è stato pari a 131,1 milioni di euro (111,3 milioni di euro nel 2022). Il Patrimonio netto complessivo è pari a 2,788 miliardi di euro (2,543 miliardi di euro nel 2022) di cui 1,532 miliardi di euro di competenza del Gruppo (1,364 miliardi di euro nel 2022).Su proposta del Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea ha deliberato un. Il pagamento avverrà a partire dal 22 maggio 2024 con data 20 maggio 2024 per lo stacco della cedola n. 24 e con record date alla data del 21 maggio 2024.L’Assemblea ha. Dall’unica lista, presentata da Finanziaria Italia 2005, sono stati eletti: Francesco Gaetano Caltagirone, Alessandro Caltagirone, Azzurra Caltagirone, Francesco Caltagirone, Nobile Francesca Comello, Saverio Caltagirone, Mario Delfini, Elena de Simone, Sarah Moscatelli e Filomena Passeggio. I Consiglieri Sarah Moscatelli e Filomena Passeggio hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza.