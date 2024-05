Commercialisti, a Roma gli Stati Generali: oltre 69 mila studi, più di 290mila addetti, creato quasi 1% PIL

(Teleborsa) -svolgono la libera professione nell’ambito di 69.210 studi professionali dislocati su tutto il territorio nazionale, nell’ambito dei quali sono occupati circa 297mila addetti, tra professionisti, collaboratori, dipendenti e praticanti che concorrono alla creazione di valore aggiunto nazionale in misura pari allo 0,9%del PIL: sono alcuni dei numeri della professione illustrati oggi agliin corso a Roma.I dati relativi agli invii telematici sul canale Entratel dell’Agenzia delle Entrate attestano che, su circacietà di persone e associazioni professionali, società di capitali ed enti non commerciali, sono circa 4,35 milioni, pari al 75% del totale, quelli che adempiono ai propri obblighi fiscali per il tramite degli studi dei commercialisti.Se si considera ilche proviene anche soltanto dalle principali imposte pagate dalle imprese e dai professionisti (IVA, IRPEF, IRES e IRAP), pari a circa 281 miliardi di euro, è dunque possibile stimare in circa 211 miliardi di euro quello che affluisce alle casse dello Stato per il tramite dell’attività di consulenza e assistenza fiscale prestata dai Commercialisti.Tra le numerose altre attività svolte dai Commercialisti a sostegno e supporto dell’economia italiana e del sistema produttivo del Paese, altrettanto significativi sono i numeri che riguardano il ruolo di controllo della legalità dell’amministrazione nelle società di capitali che è affidato al collegio sindacale o al sindaco unico.hanno circa 10,3 milioni di addetti e sviluppano un fatturato globale pari a circa 3.900 miliardi, cui corrisponde una contribuzione al valore aggiunto nazionale di circa 1.000 miliardi, ossia il 53% del PIL.Il 77% delle cariche di componente del collegio sindacale o di sindaco unico per il controllo della legalità dell’amministrazione sulle società di capitali che sviluppano circa il 50% del PIL nazionale è ricoperta da Commercialisti; una percentuale che sale al 90% se consideriamo solo le prime 100mila società di capitali per grandezza di fatturato.così il Presidente del Consigliovideomessaggio inviato per l'occasione." Negli anni abbiamo avuto modo di confrontarci più volte, e non credo di sbagliare se dico che il comune denominatore del nostro dialogo è sempre stato lo stesso, oEravamo, cioè, della stessa idea: l’Italia non poteva più rimandare una riforma che aspettava da quasi cinquant’annha sottolineato ancora Meloni."La collaborazione tra Governo, Parlamento e commercialisti sta dandoanche su altri fronti. Come sapete, siamo a un passo dalla riforma della disciplina del regime di responsabilità dei componenti del collegio sindacale", ha osservato ancora il Presidente del Consiglio." È anche qui un'innovazione attesa da tempo, contenuta in una proposta di legge all'esame del Parlamento, e ringrazio davvero chi ci ha lavorato e chi ci sta lavorando. Proseguiamo su questa direzione per dimostrare che se la politica, le Istituzioni, le organizzazioni di categoria, il mondo delle professioni lavorano insieme possono ottenere grandi cose per il bene comune. E quindi davvero grazie per il lavoro che abbiamo fatto insieme fin quiconcluso.Nel corso del suo intervento agli Stati generali della categoria, il Presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti,ha sottolineato che "sul prossimo parlamento europeo graverà l’enorme compito di difendere e far crescere il sistema economico continentale in un contesto che si annuncia estremamente complesso"."È importante che nel dibattito su questo tema stia emergendo una riflessione significativa sul rA tal riguardo crediamo che sarebbe opportuno rilanciare anche a livello comunitario l’esperienza dei nostri distretti, che hanno rappresentato per tanti anni un’importante e lungimirante esperienza di successo e che, con interventi normativi ad hoc, hanno tutte le carte in regola per essere rilanciati", ha detto de Nuccio.