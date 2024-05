Banche, "crisi" sportelli in Italia: sono sempre meno, i numeri

(Teleborsa) -pari a più del 20% del totale, passati da 25 mila a 20 mila, con una conseguente riduzione di dipendenti di quasi il 6%, pari a poco più di 16 mila unità, da 278 mila a 262 mila: continua nel nostro Paese lanel quinquennio passato, come emerge da un report dell'Ufficio Studi & Ricerche della Fisac Cgil, contrazione che si è confermata anche per il 2023, con sportelli diminuiti sul 2022 del 3,9% per una perdita di 825 unità e dipendenti calati del 0,8% per 2.156 unità.meno marcata rispetto agli anni passati, sottolinea la segretaria generale della Fisac Cgil, Susy Esposito, "anche nel corso del 2023 abbiamo registrato una diminuzione dell'occupazione e delle filiali bancarie, specie nelle aree più fragili del Paese. Questo processo deve avere una fine, il sistema bancario deve ritrovare e perseguire la sua funzione a sostegno dell'economia".Per farlo, aggiunge, "e per accompagnare e gestireche investono il sistema del credito come l'utenza, pronta a rivolgersi a canali di finanziamento non bancari, l'insediamento fisico e le competenze concrete, non 'algoritmiche', delle lavoratrici e dei lavoratori diventano ogni giorno più cruciali".