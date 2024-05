IGD, utile primo trimestre in calo per maggiori oneri finanziari

IGD SIIQ

(Teleborsa) -, uno dei principali player in Italia nel settore immobiliare retail e società quotata su Euronext STAR Milan, ha chiuso ildel 2024 conammontano a 36,2 milioni di euro, in incremento del +4,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il Net rental income è pari a 31,1 milioni di euro, in incremento del +7,1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre a perimetro omogeneo il dato risulta in incremento del +6,5%.L'è pari a 28,6 milioni di euro, in aumento del +6,6% con un margine pari al 75,1%, mentre il margine freehold (relativo al perimetro immobiliare di proprietà) raggiunge il 77,3%. Lacomplessiva è pari a -18,5 milioni di euro (+100,6%); il dato, depurato da partite contabili relative a IFRS16 e oneri non ricorrenti, è pari a -15,7 milioni di euro, in peggioramento dell'82,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, a causa dell'incremento del costo medio degli ultimi finanziamenti ottenuti.L'è pari a 10,3 milioni di euro, in decremento -34,8% rispetto al 31 marzo 2023 per i maggiori oneri finanziari."I positivi risultati operativi del primo trimestre del 2024 confermano il buono stato di salute dei nostri centri commerciali - ha commentato l'- A causa dell'elevato costo degli ultimi finanziamenti, dovuto alla crescita dei tassi, la gestione finanziaria ha subito un incremento significativo, che si è riflesso nel calo dell'Utile netto ricorrente"."Va proprio nella direzione di una significativa riduzione dell'indebitamento l'operazione di cessione portata a termine nel mese di aprile, un passo importante nel percorso che abbiamo intrapreso allo scopo di ridurre l'indebitamento finanziario complessivo, contenere i costi della gestione finanziaria e allungare le scadenze, attività che porteremo avanti in parallelo al miglioramento della gestione caratteristica, al fine di creare valore per tutti gli stakeholder - ha aggiunto - In quest'ottica, nelle prossime settimane daremo il via a un percorso strutturato per tappe, con l'obiettivo di presentare, entro la fine dell'anno, il".