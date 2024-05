Leonardo, utile trimestre vola a 459 milioni. Confermata guidance

Leonardo

(Teleborsa) -chiude i primi tre mesi del 2024 con un risultato netto pari a 459 milioni di euro (€mil. 40 nel periodo a confronto) include, oltre al Risultato Netto Ordinario, la plusvalenza rilevata a seguito della valutazione al fair value del Gruppo Telespazio, effettuata ai fini del consolidamento integrale dello stesso.sono pari a 3.664 milioni di euro risultano in incremento rispetto ai primi tre mesi del 2023 (+20,8%, +15,3% sul dato Proforma) in tutti i settori di business. Di particolare rilievo l’apporto dell’Elettronica per la Difesa e Sicurezza e degli Elicotteri.L'pari a 182 milioni di euro riflette la solida performance dei business del Gruppo, presentando una significativa crescita rispetto ai primi tre mesi del 2023 (+73,3%, +67,0% sul dato Proforma) in quasi tutti i Settori. Sul periodo incide particolarmente l’andamento dell’Elettronica per la Difesa e Sicurezza e degli Elicotteri, oltre alla performance delle Aerostrutture che mostra, a conferma del percorso di miglioramento intrapreso, una minore perdita rispetto al dato comparativo.: pari a 168 milioni di euro, risente del miglioramento dell’EBITA e presenta un incremento rilevante (80,6%) rispetto al primo trimestre del 2023 (€mil. 93). Risultato netto ordinario: pari a 93 milioni di euro (€mil. 40 nel periodo a confronto) riflette ilmiglioramento dell’EBIT, parzialmente compensato dal maggior carico fiscale rilevato nel periodo Gli Ordini registrano un deciso incremento del 18,2% (+14,9% rispetto al dato di marzo 2023 proformato), trainati in particolare dalla componente Europea del business dell’Elettronica per la Difesa e Sicurezza.In considerazione dei risultati ottenuti nel primo trimestre del 2024 e delle aspettative per i successivi, "si confermano le Guidance per l’intero anno rese note a marzo".. Il consolidamento del core business della difesa procede molto bene grazie all’accelerazione del processo di digitalizzazione che crea nuove opportunità in termini di ricavi e genera efficienze sui costi; stiamo incorporando l’Intelligenza Artificiale e il Digital Twin in tutti i cataloghi prodotto e lavorando sul digital continuum delle Forze Armate" - ha dichiarato-. Le future attività sono rafforzate dalla riorganizzazione e dai cambiamenti di Governance che hanno permesso la creazione della nuova Divisione Spazio, l’accelerazione delle attività nella Cyber Security e lo sviluppo di una strategia che faccia leva sull'Intelligenza Artificiale Generativa e sulle capacità multidominio per tutte le piattaforme di Leonardo.Infine, per quanto riguarda la crescita inorganica del Piano, stiamo continuando a rafforzare le alleanze internazionali assumendo un ruolo attivo nella promozione della Difesa Europea. Tutto ciò ci permetterà die migliore conversione di EBITA in cassa", ha concluso Cingolani.