Trieste Airport chiude il bilancio 2023 con un utile di 3,2 milioni di euro

(Teleborsa) -ha approvatoche segna una significativa crescita dei volumi di traffico e degli investimenti, decisamente positivi anche i risultati economici e finanziari.Il bilancio 2023 riporta undi 24 milioni di euro (+18,2% sul 2022), misurato al netto del contributo pubblico relativo ale pari a 20,3 milioni di euro);di 6,5 milioni di euro +16% sul 2022 (misurato al netto del Fondo di compensazione Covid e pari a 5,6 milioni di euro);di 3,2 milioni di euro +33% sul 2022 (misurato al netto del Fondo di compensazione Covid e pari a 2,4 milioni di euro). Laè di 3,6 milioni di euro, in miglioramento del 38% rispetto il 2022; gli investimenti sono stati pari a 11,8 milioni di euro.In continuità con quanto avviato nel biennio precedente, Trieste Airport ha approvato il suoe conferma come sostenibilità e innovazione siano i driver centrali della strategia di sviluppo, pienamente integrati nel business.. Nei primi 4 mesi dell’anno si è registrato un incremento del 38% del numero dei passeggeri rispetto lo stesso periodo del 2023 e del 43% rispetto lo stesso periodo pre-Covid (2019). Il numero delle destinazioni in essere nel 2024 è di 22 collegamenti di linea rispetto i 16 collegamenti del 2023 ed i 14 collegamenti del 2019., “Il risultato economico, con un utile di esercizio di 3.194.194 euro, testimonia la bontà della scelta strategica che Regione FVG – socia con il 45% del capitale sociale – ha fatto alcuni anni orsono di aprire il capitale sociale al partner industriale 2i Aeroporti”.Sulla stessa linea il, il quale ha commentato i risultati sottolineando che “lo scalo si conferma un’infrastruttura strategica per il Friuli Venezia Giulia, esempio di successo di partnership pubblico-privato”., ha annunciato che entro il 2027 tutti i consumi energetici aeroportuali avverranno da fonti rinnovabili in autoproduzione.