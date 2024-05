YOLO, conclusa l'offerta in borsa dell'inoptato

YOLO Group

(Teleborsa) -uno dei principali operatori nel mercato insurtech italiano di servizi assicurativi digitali, rende noto che nel corso delle sedute di offerta su Euronext Growth Milan, tenutesi il 6 e il 7 maggio 2024, risultano venduti 1.968.600 diritti di opzione non esercitati nelperiodo di offerta, che attribuiscono il diritto alla sottoscrizione di 925.242 azioni ordinarie di nuova emissione YOLO, corrispondenti a circa il 20,8% del totale delle Azioni di nuova emissione rivenienti dall’aumento di capitale in opzione deliberato dall’Assemblea degli Azionisti in data 18 marzo 2024 e i cui termini e condizioni definitivi sono stati fissati dal Consiglio di Amministrazione in data 3 aprile 2024.L’esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell’ambito dell’Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Azioni dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, entro e non oltre le ore 14 dell’8 maggio 2024, con pari valuta.acquistati nell’ambito dell’offerta saranno messi a disposizione degli acquirenti tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli e potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle Nuove Azioni al prezzo unitario di Euro 1,797, di cui Euro 0,01 da imputarsi a capitale ed Euro 1,787 da imputarsi a sovrapprezzo, nel rapporto di 47 Nuove Azioni ogni 100 Diritti Inoptati acquistati.