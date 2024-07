Misitano & Stracuzzi ammessa in Borsa. Debutto il 29 luglio

(Teleborsa) - Leordinarie emesse dasono statesul mercato Euronext Growth Milan EGM) con decorrenza dal 25/07/2024 e saranno negoziate a partire dal giorno 29/07/2024. Il primo giorno di negoziazione non sarà consentita l’immissione di proposte senza limite di prezzo. Come già emerso , ildi offerta delle azioni è stato fissato in 2,92 euro per azione (al limite inferiore della forchetta individuata in precedenza di 2,92-3,54 euro), con una conseguentepari a circa 88 milioni di euro, incluse le Price Adjustment Shares (PAS) non quotate.L'ammontare complessivo dell'è stato pari a 19,5 milioni di euro, includendo l'integrale esercizio della Greenshoe. Le azioni oggetto dell'offerta, assumendo l'integrale esercizio dell'opzione Greenshoe, rappresentano circa il 22,2% del capitale sociale della società post offerta incluse le PAS non quotate, e circa il 25,2% delle azioni ordinarie oggetto di negoziazione.