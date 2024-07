SG Company, Websim avvia copertura con Buy e TP a 0,425 euro

Intermonte

SG Company

Websim Corporate Research ha iniziato la copertura su SG Company, società attiva nel settore Entertainment&Communication e quotata su Euronext Growth Milan, con rating "BUY" e target price di 3,50 euro per azione. Ipotizzando il consolidamento della neo acquisita Klein Russo, gli analisti stimano che SG Company possa registrare un tasso di crescita medio dei ricavi nel 2023-26 del 13%, derivante dalla crescita organica e dalle acquisizioni completate nel corso del 2023 e recentemente annunciate. Si prevede che un business mix positivo, nonché un ritorno alla crescita per l'ammiraglia Sinergie, favoriranno un aumento dei margini, con conseguente crescita ancora più rapida dell'EBITDA (+26%) e dell'utile netto (+72%), quest'ultimo favorito dal recupero delle perdite pregresse maturate in epoca Covid. Tutto ciò porterà ad una sostanziale riduzione del rapporto di indebitamento: da 3,5x su base rettificata di fine 2023 a 0,8x al 31.12.2026, lasciando spazio ad ulteriori acquisizioni senza correre il rischio di stressare eccessivamente la struttura finanziaria del gruppo."L'azienda è cambiata, ma il nome resta lo stesso: questo potrebbe essere un chiaro riassunto delle differenze tra le istantanee dell'azienda pre-Covid e quella che vediamo oggi - scrivono gli analisti - I cambiamenti sono stati guidati da una vasta campagna di acquisizioni che ha consentito a SG Company di immergersi in nuove aree di business altamente redditizie, ridurre la dipendenza dal mercato degli eventi e ampliare significativamente il bacino di potenziali clienti a cui propone i propri servizi, grazie al coordinamento accentrato da parte della capogruppo. Il management ha ribadito il proprio approccio buy-and-build, recentemente ribadito attraverso l'acquisizione della maggioranza del capitale di Klein Russo, con l'obiettivo di consolidare le quote di mercato e integrare le aree di business in cui già opera. Ci aspettiamo che a ciò si accompagni un miglioramento della redditività, grazie al recente inserimento di nuovi senior manager di consolidata esperienza".