Civitanavi, Lockheed Martin investe 10 milioni di dollari nella partecipata canadese PV-Labs

Civitanavi Systems

Lockheed Martin

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nel campo dei sistemi di navigazione e stabilizzazione inerziali, ha annunciato che, colosso statunitense della difesa e dell'aerospazio, ha, società canadese specializzata in soluzioni avanzate di imaging aereo, per accelerare lo sviluppo e la produzione della tecnologia FAST (Fifth-generation Advanced Stabilization Turret) di PV-Labs.Si tratta di uno dei maggiori investimenti effettuati da Lockheed Martin nell'ambito della politica canadese dei benefici industriali e tecnologici (ITB), in associazione al contratto di assistenza in servizio (ISS) per il CC-130J; quindi,, si legge in una nota.L'anno scorso, Civitanavi Systems ha acquisito unain PV-Labs con un'opzione per l'acquisto del restante 70% entro cinque anni.PV-Labs, con sede a Burlington, Ontario, è attiva nella progettazione e nello sviluppo di sistemi di imaging aereo utilizzati in applicazioni di intelligence, sorveglianza e ricognizione (ISR) per i governi e i settori dell'aerospazio e della difesa. In particolare, l'investimento consentirà a PV-Labs di sviluppare completamente la produzione delle prime quattro dimensioni di prodotto includendo la tecnologia FAST, che rappresenta una svolta in termini di dimensioni, peso, potenza e vantaggi di costo per i mercati dell'elettro-ottica e dell'infrarosso aviotrasportati. Questo, con vendite previste che genereranno ricavi annuali tra i 70 e i 100 milioni di dollari entro cinque anni."Apprendere che Lockheed Martin, un punto di riferimento nel settore, abbia investito in PV-Labs,- commentadi Civitanavi Systems - Investire in tecnologia, è, da sempre, al centro della strategia di crescita di Civitanavi e crediamo che in futuro potremo sfruttare il sistema FAST per consolidare ulteriormente la nostra offerta con soluzioni ISR ad alte prestazioni, scalabili ed economiche".