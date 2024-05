Alantra, Stefano Bellavita nominato presidente esecutivo per l'Italia

Alantra

(Teleborsa) - Cambio al vertice in Italia per, investment bank quotata alla borsa di Madrid e dedicata alle PMI. Il CdA della società in Italia ha infatti revocato, arrivato nel febbraio 2022 da GCA Altium, quale amministratore delegato e ha nominatoquale presidente esecutivo in Italia.Bellavita hae lavora in Alantra da quasi dieci anni, svolgendo il ruolo di vicepresidente esecutivo e guidando la divisione Equity Capital Markets a Milano (che ha eseguito 17 IPO negli ultimi cinque anni e offerto servizi di corporate broking a 36 società quotate). Il manager ha lavorato pressosia a Londra che a Milano. Prima di entrare in Alantra, Bellavita ha fondato, una boutique di consulenza finanziaria focalizzata sul mid-market e specializzata in M&A, IPO e debito.Bellavita dovrà: Londra, Parigi, Francoforte/Zurigo, NYC/Boston e Madrid, con una trasformazione da un approccio tradizionale e basato per lo più su relazioni personali a un modello più competitivo e sofisticato, in cui la competenza di alto livello nel settore e l'accesso locale sono ugualmente importanti.Alantrache si occupano di M&A, debt advisory, equity capital markets, credit portfolio advisory, asset-backed securitizations; e diverse attività di private markets e asset management. L'attività di Investment Banking di Alantra a livello globale impegna circa 400 professionisti in 20 paesi.L'investment bank spagnola intende investire nell'Italia per attrarre professionisti di talento che possano contribuire ai suoi obiettivi strategici e rafforzare le sue operazioni locali. Per questo motivo,