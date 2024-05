UE chiede informazioni a X su riduzione delle risorse per moderazione contenuti

(Teleborsa) - Lahaai sensi del Digital Services Act (DSA). La richiesta mira a ottenere maggiori dettagli sulle attività e sulle risorse di moderazione dei contenuti di X, sulla valutazione del rischio condotta da X in relazione all'implementazione di strumenti di intelligenza artificiale generativa nell'UE nonché su altri ambiti interessati dai procedimenti in corso.In particolare, la Commissione chiede a X di fornire informazioni dettagliate e documenti interni sulle sue risorse di moderazione dei contenuti alla luce del suo ultimo rapporto sulla trasparenza ai sensi della DSA, che ha rivelato cherispetto al rapporto precedente nell'ottobre 2023, riducendo la copertura linguistica all'interno dell'Unione europea da 11 a 7. La Commissione sta inoltre cercando ulteriori dettagli sulle valutazioni dei rischi e sulle misure di mitigazione legate all'impatto degli strumenti di intelligenza artificiale generativa sui processi elettorali, sulla diffusione di contenuti illegali e tutela dei diritti fondamentali.Nel, la Commissione hacontro X per valutare se X possa aver violato il DSA in aree legate alla gestione del rischio, alla moderazione dei contenuti, ai dark pattern, alla trasparenza della pubblicità e all'accesso ai dati per i ricercatori.La richiesta di informazioni inviata oggi costituisce, si legge in una nota della Commissione UE. Si basa sulla raccolta e sull'analisi delle prove condotte finora, anche in relazione al rapporto sulla trasparenza di X pubblicato nel marzo 2024 e alle risposte di X a precedenti richieste di informazioni, che riguardavano, tra l'altro, misure di mitigazione dei rischi legati all'intelligenza artificiale generativa.X deve fornire alla Commissione le informazioni richieste relative alle risorse di moderazione dei contenuti e all'intelligenza artificiale generativa, e per le restanti domande2024.