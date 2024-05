E.ON, Audioboost partner per l’accessibilità delle aziende

(Teleborsa) -, uno dei principali operatori europei dell’energia che in Italia affianca oltre 900.000 clienti nel percorso di transizione energetica grazie all’offerta di energia rinnovabile e di soluzioni sostenibili e innovative per l’efficienza,con l'obiettivo di. La startup pugliese guidata dache rende disponibili in chiave squisitamente editoriale gli articoli del Magazine di E.ON per favorire l’ascolto seriale di più contenuti in audio, e incrementare l’engagement con l’utenza del sito.L’garantirà così una, sempre frequentemente aggiornati. "Siamo davvero orgogliosi di questo progetto in chiave di servizio – afferma– perché ha interpretato perfettamente tutti gli aspetti sui quali puntiamo: la capacità di focalizzare l’attenzione dell’utente grazie all’ascolto, la miglior usabilità dei contenuti, la personalizzazione sul look and feel e la brand image del sito"."L’innovazione digitale e la centralità della persona sono due dei nostri pilastri strategici" - commenta"L’integrazione della soluzione di Audioboost va esattamente nella direzione tracciata dalla nostra strategia, consentendo diattraverso unae al tempo stesso fornire un’alternativa preziosa per la fruizione dei contenuti del nostro Magazine - che racconta la transizione ecologica e vuole accompagnare tutti in questo viaggio - anche a chi possa avere difficoltà nella lettura o diverse abilità, dimostrando così un impegno concreto per l’accessibilità e l’inclusione". I dati di fruizione indicano chee, con una media di 18 ascolti per contenuto audio. Ogni in-article Podcast è stato ascoltato per almeno 3 minuti consecutivi, per un totale di 61h di tempo ascoltato.