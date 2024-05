Borse europee in rialzo. In controtendenza Madrid con OPA ostile di BBVA

Nexi

(Teleborsa) -, con l'attenzione degli investitori che rimane focalizzata sui. A Milano brillano, che ha registrato un aumento più consistente del previsto nell'utile del primo trimestre e lanciato un buyback, e, che ha comunicato che i risultati per l'intero anno si collocheranno nella parte alta delle sue previsioni. L', appesantito dalla flessione del comparto bancario consotto pressione per l'OPA ostile suche non trova l'approvazione del Ministro dell'Economia spagnolo.Sul fronte della politica monetaria, lanella riunione odierna (7 i voti a favore del mantenimento e 2 i voti per una riduzione), lasciando aperta la strada verso un prossimo taglio.Per quanto riguarda i dati macroeconomici, nel pomeriggio è emerso che neglidurante la settimana fino al 4 maggio le nuovesono state 231 mila, superiori sia alle previsioni (212 mila) che al dato precedente (209 mila).Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,078. L'continua gli scambi a 2.332,2 dollari l'oncia, con un aumento dell'1,00%. Seduta in frazionale ribasso per il(Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,06%.Invariato lo, che si posiziona a +132 punti base, con ilche si attesta al 3,80%.ben impostata, che mostra un incremento dell'1,02%, seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,33%, e piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,69%.Lieve aumento per la, con ilche sale dello 0,55% a 34.339 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 36.569 punti. Senza direzione il(-0,1%); sulla stessa tendenza, pressoché invariato il(-0,04%).Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che ilnella seduta del 9/05/2024 è stato pari a 2,72 miliardi di euro, in calo del 13,99%, rispetto ai 3,16 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,57 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,65 miliardi.Tra idi Milano, in evidenza(+6,38%),(+3,75%),(+2,57%) e(+2,17%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,98%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,75%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,66%. Pensosa, con un calo frazionale dell'1,41%.Tra i(+9,74%),(+6,00%),(+4,36%) e(+2,84%).Tonfo di, che mostra una caduta del 7,56%. Lettera su, che registra un importante calo del 7,02%.scende del 4,09%.