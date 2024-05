Deloitte: per il 56% delle imprese ci sarà un incremento con l’introduzione della Generative AI

(Teleborsa) - L’avvento dell’rappresenta un cambiamento epocale per il mondo delle imprese con la maggioranza delle organizzazioni che ha maturato lanei propri processi.Nei primi mesi del 2024di adozione e integrazione della GenAI nei propri processi attraverso l’allargamento a tutte le funzioni aziendali, maggiori investimenti nell’infrastruttura tecnologica e la possibilità offerta a un numero sempre più numeroso di risorse aziendali di accedere a questi strumenti.È quanto emerge dall’ultima ricercauno studio trimestrale del Deloitte AI Institute sulle azioni intraprese dalle imprese in tema di adozione della GenAI e sui possibili impatti. La ricerca, condotta nel primo trimestre del 2024, hadi sei settori industriali diversi.In particolare, dalla ricerca emerge chee per ottenere una migliore efficienza in generale nei propri processi. MentreSolocon l'obiettivo principale di ridurre i costi."L'Italia nei prossimi dieci anni - commenta– dovrà affrontare un calo demografico che porterà a una probabile carenza di forza lavoro. In questo contesto la Generative AI è un'innovazione che potrebbe aiutare il nostro Paese ad affrontare questa sfida perché permetterà alle aziende di ottimizzare i processi produttivi e aumentare l'efficienza".Perè notevolmente aumentata dall’avvento dell’intelligenza artificiale generativa nel 2022.che siano in grado di bilanciare la rapida integrazione dell’intelligenza artificiale generativa con processi di implementazione finalizzati a mitigare i rischi potenziali.In ambito di gestione delle risorse umaneporterà cambiamenti nelle loro talent strategy entro i prossimi due anni. Tuttavia, nei mesi scorsie le problematiche relative all’impatto della GenAI sulle risorse aziendali.Ilgrazie proprio all’integrazione della. Mentre il 38% delle imprese non si aspetta invece impatti particolari dall’adozione della GenAI e prevede quindi di mantenere un organico invariato nel prossimo anno.