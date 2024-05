Superbonus, Federcostruzioni: spalmacrediti in 10 anni danneggia filiera

(Teleborsa) -40mila imprese e un valore della produzione che si aggira attorno ai 600 miliardi, se sarà confermato l'obbligo di spalmare i crediti Superbonus in 10 anni e non più su 4 per le spese sostenute nel 2024, come annunciato in questi giorni dal governo".È il commento del presidente di Federcostruzioni,, sulle nuove che il governo si accinge a introdurre in materia di Superbonus."Si tratta - continua Marone - di un intervento che va a intaccare contratti già sottoscritti e in corso di esecuzione che inevitabilmente saranno oggetto di aggravi di costi e probabili contenziosi. Un duro colpo con effetti che ricadranno a cascata su tutte le imprese della filiera impegnate nei cantieri Superbonus". E a ancora: "Comprendiamo la necessità del governo di tutela dei conti, ma ancora una volta ci troviamo di fronte a un cambiamento delle regole in corsa, senza confronto con il sistema produttivo, destinato a gettare scompiglio e panico tra cittadini e imprese che si sonoconclude la presidente di Federcostruzioni.