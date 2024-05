Leonardo vende business subacqueo a Fincantieri per massimi 415 milioni di euro

Leonardo

(Teleborsa) -, big italiano della difesa, ha firmato undellaper un importo basato su un Enterprise Value composto da una componente fissa di 300 milioni di euro, soggetto ad usuali meccanismi di aggiustamento, e da una componente variabile per massimi 115 milioni di euro al ricorrere di determinati obiettivi di performance per l'anno 2024, per un Enterprise Value totale pari aIldell'operazione è previsto per l'inizio del 2025 ed è soggetto alle autorizzazioni tipiche per tale tipo di operazioni."La cessione di Underwater Armaments & Systems rientra neldi business di Leonardo. L'iniziativa dà ulteriore impulso alla collaborazione tra Leonardo e Fincantieri, nel quadro di una più efficace difesa e competitività globale"; ha dichiarato, AD e DG di Leonardo.Whitehead Alenia Sistemi Subacquei, storica partecipata al 100% di Leonardo, nasce come una società specializzata nella costruzione die in particolare siluri, contromisure e sonar. All'inizio del 2016, la società è confluita in Leonardo, diventando una linea di business, ed è stata ridenominata "Underwater Armaments & Systems" (UAS).La linea di business include anche la(costituita con Naval Group e), dedicata alla progettazione e costruzione del siluro leggero MU90, ed è localizzata in due sedi, Livorno e Pozzuoli.Nel 2023, la linea di business UAS ha generatoper circa 160 milioni di euro e undi 34 milioni di euro.