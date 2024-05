Fincantieri, AuCap da 400 milioni di euro per finanziare M&A e warrant per 100 milioni

Fincantieri

(Teleborsa) - Il CdA di, colosso italiano a controllo pubblico attivo nel settore della cantieristica navale, hain una o più volte, in via scindibile, a pagamento, ilper un importo massimo dicomprensivo di eventuale sovrapprezzo, da offrire in opzione agli azionisti, e una connessa operazione di raggruppamento azionario funzionale all'aumento di capitale.Le risorse servono per finanziarie l'di. Il corrispettivo per l'acquisizione è pari alla somma di 300 milioni componente fissa relativa all'Enterprise Value, soggetto ad usuali meccanismi di aggiustamento prezzo, oltre a massimi 115 milioni come componente variabile al ricorrere di determinati presupposti di crescita legati all'andamento della linea di business UAS nel 2024, per un Enterprise Value totale complessivo pari a massimi 415 milioni.Fincantieri ha comunicato l'e la costituzione di unformato da primarie istituzioni finanziarie.agiranno infatti in qualità di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner sulla base di un accordo di pre-garanzia (pre-underwriting) sottoscritto con Fincantieri, avente ad oggetto l'impegno (a condizioni in linea con la prassi di mercato per operazioni similari) a sottoscrivere un contratto di garanzia (underwriting agreement) per la sottoscrizione e liberazione delle nuove azioni eventualmente non sottoscritte all'esito dell'asta dei diritti inoptati.La proposta di delega prevede inoltre che ai sottoscrittori dell'aumento di capitale venganoda esercitarsi in futuro a valere su una seconda tranche di aumento del capitale per massimi 100 milioni.L'operazione di acquisizione, che, accelera e consolida il posizionamento del gruppo come leader nel settore della subacquea e della difesa navale in linea con la strategia annunciata e fa seguito ad una serie di iniziative ed accordi industriali già stipulati."Siamo estremamente soddisfatti di questa operazione, che rappresenta unae nell'attuazione della strategia underwater di Fincantieri per il prossimo ciclo industriale - ha commentato l'- L'autonomia tecnologica subacquea e le capacità esecutive globali, in questo nuovo scenario geopolitico e industriale, saranno i fattori distintivi che consentiranno di valorizzare pienamente il potenziale di Fincantieri nell'interesse degli stakeholder industriali e finanziari del Gruppo".