Neodecortech, fatturato e redditività in calo nel primo trimestre

Neodecortech

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e tra i principali operatori europei nella produzione di carte decorative per pannelli nobilitati e del flooring utilizzati nel settore dell'interior design, ha chiuso ilcon unpari a 43,1 milioni di euro, in diminuzione rispetto al 31 marzo 2023 (46,5 milioni di euro) principalmente a causa della riduzione dei prezzi unitari. L'è stato pari a 3,3 milioni di euro (3,7 milioni di euro al 31 marzo 2023) e una marginalità pari al 7,8% (vs 8,0%). L'consolidato è stato pari a 0,6 milioni di euro (vs 1,2 milioni un anno fa che comprendeva però l'effetto fiscale positivo dei crediti per energivori e gasivori)."Anche nella filiera delle superfici decorative legate al mercato del mobile e dell'arredo nel corso dei primi tre mesi del 2024 è proseguito il rallentamento registrato nel 2023 rilevando una forte pressione sui prezzi di vendita - ha commentato l'- Questo rallentamento è stato particolarmente severo nell'ambito del segmento del flooring, mentre lo è stato in misura minore nel segmento del furniture dove le nostre vendite si concentrano"."Riguardo alledel Gruppo, nonostante il nuovo rialzo del prezzo della cellulosa e delle resine e il prevedibile rialzo del biossido di titanio, per le altre materie prime (film plastici, inchiostri ed energia) i prezzi sembrano essersi abbastanza stabilizzati", ha aggiunto.L'al 31 marzo 2024 è stato pari a 37,5 milioni di euro (38,6 milioni di euro al 31 marzo 2023), dopo aver sostenuto investimenti per 1,8 milioni di euro e non aver ancora monetizzato i crediti legati al "meccanismo di massimizzazione" e ai "Prezzi Minimi Garantiti" di Bio Energia Guarcino per 13,3 milioni di euro.