Veicoli Industriali, Unrae: ad aprile +18,5%

(Teleborsa) - Dopo la battuta di arresto fatta registrare a marzo, torna in positivo ilche segna ad aprile una crescita mensile del 18,5%, con un totale dirispetto ai 1.974 dello stesso periodo dell'anno precedente. Il segmento di mercato con larisulta essere quello dei veicoli pesanti di massa uguale o superiore a 16 t, che registra un incremento delle immatricolazioni del 22,8%, con oltre 370 unità aggiuntive rispetto ad aprile 2023. Seguono i veicoli leggeri con peso fino a 6 t, che mostrano un leggero avanzo del 2%. Al contrario, soffrono ancora i mezzi medio-leggeri sotto le 16 t, in calo a -2,8%. Il dato complessivo del primo quadrimestre 2024 restituisce un mercato in crescita dell’8,5%, con 10.168 veicoli immatricolati rispetto ai 9.370 dello scorso anno.“Il buon risultato di aprile non deve trarre in inganno poiché, in un contesto in cui la domanda rimane contenuta e i tempi di consegna si sono normalizzati, i volumi di immatricolato sono prevalentemente frutto dell’attività di smaltimento dello stock dei veicoli presso le reti di distribuzione. Pertanto, i volumi espressi non sono da prendere come riferimento del reale stato di salute del mercato”, commenta, Presidente della Sezione Veicoli Industriali dell’UNRAE.“Esaurita questa fase, se mancheranno i necessari sostegni al settore, il rischio già paventato è che assisteremo a una flessione dei volumi di mercato con un gravee dei livelli di. Ad oggi, infatti, non ritroviamo interventi adeguati a stimolare il comparto se non nelle promesse di unache impegna già da tempo le forze politiche e che ritarda ulteriormente l’adozione delle misure più volte auspicate”, aggiunge il Presidente Starace.“Le iniziative strutturali, coerenti e consistenti per favorire larisultano ancor più urgenti alla luce degli ultimi pronunciamenti del Parlamento europeo, che vedono innalzare i target diper i veicoli pesanti già dal 2030, costringendo i Costruttori a immettere una rilevante quota di veicoli a zero emissioni sul mercato per scongiurare gravi sanzioni in capo alle Case con conseguenze negative sulla capacità di investire in nuove tecnologie e di innovare”, conclude Starace.