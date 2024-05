ATM, S&P assegna rating "BBB" con outlook stabile

(Teleborsa) - S&P Global Ratings ha assegnato il long-term issuer credit" alla società di trasporti italiana(nota anche come Azienda Trasporti Milanesi). L'L'outlook stabile riflette l'outlook sul rating dell'Italia (BBB/Stabile/A-2). Gli analisti considerano ATM un ente di diritto governativo con una probabilità quasi certa di ricevere un tempestivoin caso di difficoltà finanziarie, grazie al suo legame critico e al ruolo per la città.S&P, soprattutto perché la liquidità dei governi locali è centralizzata presso la Banca d'Italia; né pensa che il merito creditizio di ATM possa essere più forte di quello di Milano, da cui riceve sia supporto continuo che, se necessario, supporto straordinario.S&P ritieno che il profilo di rischio finanziario di ATM sia forte, grazie ai solidi parametri di copertura del servizio del debito e alla leva finanziaria relativamente bassa, seppure in aumento, con adeguate riserve di liquidità. Idi ATM. Ciò è dovuto principalmente ai maggiori costi energetici, che non hanno influenzato il 2022 nonostante la volatilità del mercato energetico poiché il contratto energetico di ATM prevedeva costi fissi per il 2021 e 2022.