Banca Generali, Barclays ed Equita alzano il target price

(Teleborsa) -ha aumentato aper azione (dai precedenti 38,9 euro) il target price su, confermando la raccomandazione "", all'indomani della pubblicazione dei conti per il primo trimestre 2024. Gli anglisti affermando che i risultati sono stati migliori delle previsioni, ma comunque coerenti con le proiezioni per il 2024 che vengono riviste marginalmente.La banca d'affari ritiene che le dinamiche degli afflussi rimarranno il fattore chiave per l'andamento del prezzo delle azioni di Banca Generali. Qui segnala tre aspetti: 1): Banca Generali ha ottenuto la licenza bancaria in Svizzera nel settembre 2023 e nel maggio 2024 ha aperto la sua prima filiale. Nel complesso, ritiene che ciò darà un forte impulso alla crescita di Banca Generali, soprattutto nel settore del private banking, soprattutto perché attualmente è un modello distintivo e unico in Italia. 2) Anche l'evoluzione dellenel 2024 e oltre è rilevante. 3) Ilè stato il principale ostacolo (in un confronto su base annua, ad esempio) sugli afflussi di Banca Generali nel 2023. Ma si è assistito a una ripresa e, date le tendenze del mercato, potrebbe continuare nel secondo trimestre, e questo sarà di supporto.ha incrementato aper azione (+7%) il target price, confermando la raccomandazione "", affermando che la banca guidata da Gian Maria Mossa ha messo a segno un forte set di risultati nel primo trimestre a a tutti i livelli e raccolta ad aprile positiva con mix in miglioramento.Il broker italiano attua quindi un: sul 2024 utile +7% per maggiori performance fee, commissioni ricorrenti e NII, mentre +1% sul 2025-26 per maggiori commissioni.