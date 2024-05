BFF Bank, Caterina Della Mora acquista 2.500 azioni

BFF Bank

(Teleborsa) -hadi, società attiva nella finanza specializzata e quotata su Euronext Milan, nella seduta odierna. Gli acquisti sono stati fatti a 7,90 e 7,895 euro per azione, secondo quanto emerge da un internal dealing. Della Mora, Director di BFF Bank, ha laGli acquisti sono arrivati in una, dopo che ha deciso di sospendere in via temporanea la distribuzione di utili, o altri elementi del patrimonio, dopo l'esito dell'ispezione condotta sull'istituto in merito alla sua gestione dei crediti pubblici.Oggi BFF Bank ha reso noto di aver avviato unper superare in modo rapido i rilievi e poter vedere revocata la sospensione temporanea alla distribuzione dei dividendi, e ha ribadito laMassimiliano Belingheri.